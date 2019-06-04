Рожеве життя: американка-барбі підкорює мережу

54-річна американка вирішила кардинально змінити своє життя та почала дивитись на світ крізь рожеві окуляри у прямому значенні. Жінка мешкає у рожевому домі і вдягається лише у рожеве вбрання.

Знайомтесь, Кіттен Кей Сера – 54-річна мешканка Лос-Анджелеса, яка підкорює Instagram своїм незвичайним рожевим стилем. Все, що оточує реальну барбі, має рожевий колір, і навіть її собака не є винятком з правила.

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Сама ж Кіттен називає себе "королевою рожевою", адже вже 36 років надає перевагу лише такому забарвленню. Одержимість таким "дівчачим" кольором стала її родзинкою, адже і волосся жінки, і її помешкання має всі відтінки рожевого. А за сторінкою незвичайної тітоньки стежать понад 114 тисяч осіб.

Джерело всіх фото: instagram.com/kittenkaysera

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