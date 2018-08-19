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Mercedes продає гоночне купе, яке жодного разу не виїжджало на трек
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Аукціонний будинок Sotheby's виставить на торги наявну в єдиному екземплярі спецверсію гоночного Mercedes-AMG GT3.
Суперкар, який ніколи не виїжджав на трек, запропонований в кольорі кузова "хром" з дзеркальним поліруванням, прямотічним вихлопом і деталями з нефарбованого вуглепластику. Ціна – 400-500 тисяч доларів. Всі вторговані від продажу кошти будуть спрямовані на благодійність.
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Купе Mercedes-AMG GT3 з номером шасі "050" побудоване на честь 50-річного ювілею AMG. Суперкар оснащений 6,3-літровим атмосферним двигуном V8, віддача якого становить 650 кінських сил. Від інших агрегатів мотор відрізняється оновленим програмним забезпеченням та деякими вузлами, що не відповідають вимогам FIA.
Двигун звичайного Mercedes-AMG GT3, поєднаний з шестиступінчастою секвентальною коробкою передач, видає 550 кінських сил.
Деталі аеродинамічного обважування та салону суперкара виконані з вуглецевого волокна. Серед них: передній і задній дифузор, задні крила, "зябра", решітка радіатора, а також приладова панель, дверні карти та центральна консоль.
Виробництво Mercedes-AMG GT3 почалося в 2016 році. На сьогодні випущено 106 автомобілів, які належать 50 гоночним командам. За цей час суперкари взяли участь в 450 гонках, здобули 85 перемог в загальному заліку і 168 в класі.
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