Mercedes продає гоночне купе, яке жодного разу не виїжджало на трек

Аукціонний будинок Sotheby's виставить на торги наявну в єдиному екземплярі спецверсію гоночного Mercedes-AMG GT3.

Суперкар, який ніколи не виїжджав на трек, запропонований в кольорі кузова "хром" з дзеркальним поліруванням, прямотічним вихлопом і деталями з нефарбованого вуглепластику. Ціна – 400-500 тисяч доларів. Всі вторговані від продажу кошти будуть спрямовані на благодійність.

І ще: Чак Норріс став зіркою нової реклами Toyota: епічне відео

Купе Mercedes-AMG GT3 з номером шасі "050" побудоване на честь 50-річного ювілею AMG. Суперкар оснащений 6,3-літровим атмосферним двигуном V8, віддача якого становить 650 кінських сил. Від інших агрегатів мотор відрізняється оновленим програмним забезпеченням та деякими вузлами, що не відповідають вимогам FIA.

Mercedes продає гоночне купе, яке жодного разу не виїжджало на трек / motor

Двигун звичайного Mercedes-AMG GT3, поєднаний з шестиступінчастою секвентальною коробкою передач, видає 550 кінських сил.

Mercedes продає гоночне купе, яке жодного разу не виїжджало на трек / motor

Mercedes продає гоночне купе, яке жодного разу не виїжджало на трек / motor

Деталі аеродинамічного обважування та салону суперкара виконані з вуглецевого волокна. Серед них: передній і задній дифузор, задні крила, "зябра", решітка радіатора, а також приладова панель, дверні карти та центральна консоль.

Mercedes продає гоночне купе, яке жодного разу не виїжджало на трек / motor

Виробництво Mercedes-AMG GT3 почалося в 2016 році. На сьогодні випущено 106 автомобілів, які належать 50 гоночним командам. За цей час суперкари взяли участь в 450 гонках, здобули 85 перемог в загальному заліку і 168 в класі.

Mercedes продає гоночне купе, яке жодного разу не виїжджало на трек / motor

Mercedes продає гоночне купе, яке жодного разу не виїжджало на трек / motor

Читайте також: Перший електрокар Porsche помітили на вулицях Німеччини: шпигунські кадри