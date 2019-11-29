Rozetka заблокувала українця, який розкритикував Чорну п'ятницю

Адміністрація популярного інтернет-магазину заблокувала негативний відгук про завищені ціни.

Шалені розпродажі у Чорну п'ятницю не лише радують шопоголіків, але й показують справжнє "лице" знижок.

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Один такий обман покупці викрили в інтернет-магазині Розетка. Клієнт порівняв ціну товару в день розпродажу та напередодні та виявив не знижку з нагоди Чорної п'ятниці, а навпаки – збільшення ціни. Відтак, вартість товару, зі слів клієнта, раніше становила 7599 грн, а в день розпродажу – 8699 грн.

Відповідно, обурений покупець написав негативний відгук на сайті Розетки, проте розмістити розкриття не вдалося – його було заблоковано адміністрацією онлайн-магазину. Згодом скріншот із відгуком та відповіддю на нього появився в мережі. Причиною такого рішення, адміністрація Розетки назвала недопустимість "обговорення цінової політики" інтернет-магазину.

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