Роздягни мене: O.Torvald та солістка YUKO випустили гарячий кліп

O.Torvald разом з вокалісткою гурту YUKO Юлією Юріною презентував незвичайний кліп на новий трек "Роздягни мене". Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний український гурт O.Torvald разом з солісткою YUKO Юлією Юріною випустили доволі ефектне відео на пісню "Роздягни мене". Вперше трек презентували на цьогорічному Atlas Weekend, де у фіналі солісти гуртів поцілувались. Кліп частково продовжує цю тему, а його режисером став молодий Delta Arthur, який попрацював над першими хітами Альони Альони.

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До речі, саму музику для пісні Женя Галич вигадав доволі швидко в душі, а за кілька хвилин створив і приспів для Юлії Юріною.

"Не можу пояснити, чому саме вона, напевно, це було інтуїтивне рішення. Я просто розумів, що, окрім неї, цей трек не зробить ніхто інший. Вона дуже багато привнесла своїх ідей та думок, це повноцінна колаборація двох артистів", – поділився він.

Дивитись онлайн новий кліп O.TORVALD feat. YULIA YURINA - Роздягни мене:

Текст і слова пісні Роздягни мене:

Ніби пошепки кроки

Страху присмаки

Все без зайвих слів

Ти не така як всі

Бути з тобою так давно хотів

Роздягни мене

Поки не бачить мій мен

Я оголений нерв

Це німе кіно брудне

По шкірі вниз дим

Прослизну за ним

Від-відпусти таксі

Лише дозволь мені

Нас розділяє стіл

Роздягни мене

Поки не бачить мій мен

Я оголений нерв

Це німе кіно брудне

Роздягни мене

Поки не бачить мій мен

Я оголений нерв

Це німе кіно брудне

Ми зв’язані тайною

Інший тут зайвий

(х2)

Роздягни мене

Поки не бачить мій мен

Я оголений нерв

Це німе кіно брудне

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