MONATIK випустив новий хітовий кліп, який поверне вас у літо: відео 18+

Відомий мультиартист Діма MONATIK випустив новий кліп на пісню "Каждый раз". Ефектне відео з рейтингом 18+ зняла на Кубі українська режисерка Таню Муіньо. Дивіться ролик, який поверне вас у літо!

"Відеоробота "Каждый раз" якраз про те, що ми намагаємося відшукати й отримати: про свободу. Свободу мислення, руху, свободу вибору. Неважливо, що зовні: руїни, тріщини, нетрі, розкіш чи шик. Важливо – що всередині", – прокоментував новий кліп MONATIK.

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Яскраве відео на хіт літа 2019 зняла відома кліпмейкерка Таню Муіньо, для якої це вже десята робота у співпраці з MONATIK. У відео можна побачити легендарний кубинський особняк Josie Alonso House, де проходили зйомки Ріанни для Vanity Fair, згорілий театр, який є популярною пам'яткою, та знамениту набережну Малекон у Гавані.

Дивитись онлайн новий кліп MONATIK – Каждый раз:

Текст і слвоа пісні "Каждый раз"

При виде тебя все тает

Температура растет, знаешь

При виде тебя все тает

Температура растет, знаешь

По началу не понимал,

Был умом мал и любил спорить.

По ночам города гордо спят, а я с ними видимо в ссоре!

Ведь, если честно, контроль терять и речь терять так утомило

Но так каждый раз, каждый раз, так каждый раз,

Так каждый раз, так каждый раз

Когда ты проходишь мимо, милая,

Когда ты проходишь мимо, милая

Когда ты проходишь мимо

При виде тебя все тает

Температура растет, знаешь

При виде тебя все тает

Температура растет (растет), знаешь

Я горю, я горю не горюю

Ты так горяча

Я горю, я горю не горюю

Видно сгоряча

Лезут в голову

Мысли голые

При виде тебя все тает

Температура растет, растет, раз

Ты так горяча хоть бери проси врача, чтобы выручал

Кто такая я не пойму

И что ты себе позволяешь?

Я же думал просто уйду, а ты зачем с ног сшибаешь?

И, если честно, контроль терять и речь терять так утомило

Но так каждый раз, каждый раз, так каждый раз

Так каждый раз, так каждый раз

Когда ты проходишь мимо, милая

Так каждый раз, каждый раз

Когда ты проходишь мимо, милая

Каждый раз, каждый раз,

Каждый раз, так каждый раз,

Когда ты проходишь мимо

Я горю, я горю, не горюю

Ты так горяча

Я горю, я горю, не горюю

Видно сгоряча

Лезут в голову мысли голые,

Когда ты проходишь мимо, милая.

Я забываю куда шел

Плыву против течения

Когда ты проходишь мимо, милая

Понимаю, что нашел я на душу приключения.

При виде тебя все тает

Температура растет, знаешь

При виде тебя все тает

Температура растет, знаешь

И так каждый раз, каждый раз,

Так каждый раз, каждый раз,

Так каждый раз, каждый раз,

Так каждый раз, так каждый раз,

Каждый раз, так каждый раз,

Каждый раз, каждый раз

Когда ты проходишь мимо.

МОНАТІК

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