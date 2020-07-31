Роздуми Мадонни про коронавірус заблокували в Instagram

Публікація про теорію змови з приводу коронавірусу, яку зробила знаменита співачка Мадонна, була заблокована Instagram, а пізніше – видалена.

На своїй сторінці в Instagram Мадонна поділилася відео з заявами про те, що вакцина від коронавірусу була давно знайдена і була доступною протягом кількох місяців. Вона додала: "Вони дозволять страху контролювати людей, багаті стануть багатшими, а бідні біднішими".

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На відео відображена доктор Стелла Іммануель, лікар з Х'юстона, яка стверджує, що вилікувала 350 пацієнтів з коронавірусом гідроксихлорохіном. Instagram спочатку розмив відео і позначив його плашкою "помилкова інформація". Це також обмежило поширення ролика в соцмережі.

Кілька годин по тому пост був видалений розробниками соцмережі за неправдиві заяви про методи лікування і профілактики COVID-19. Про це повідомив Ракі Вейн, офіційний представник Instagram. Відзначимо, що в березні цього року Мадонна назвала коронавірус "великим зрівнювачем". У травні вона повідомила, що у неї був позитивний результат на антитіла до коронавірусу, і припустила, що вона і її команда захворіли на вірус в кінці її туру Madame X, який пройшов на початку 2020 року.

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