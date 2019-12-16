Роздавали поради наліво і направо: у Джакарті пройшов конкурс крикливих домогосподинь

Учасниці першого такого конкурсу отримали можливість на підвищених тонах роздавати поради оточуючим. Він став частиною фестивалю, який традиційно проводиться у густонаселеному районі Кампунг Мелау (тут проживає 10 мільйонів осіб).

Узяти участь в змаганні наважилися 32 мешканки індонезійської столиці.

Це цікаво: Гарячий подарунок: стриптизера запросили до будинку престарілих

Переважно – місцеві домогосподарки, кожна з яких протягом п'яти хвилин вчила життя присутніх на площі. В основному галасливі тиради стосувалися охорони здоров'я, освіти та захисту дітей. Щоправда, як би не старалися учасниці заходу кричати голосніше, чути їх змогли лише деякі жителі столиці.

Жінки мали не все лише 5 хвилин

Серед конкурсанток були представниці місцевої народності бетаві, які відрізняються спонтанною і відвертою поведінкою.

За словами організатора конкурсу Мухаммеда Ріфки, учасниць не тільки обмежили певними темами. Їм заборонили використовувати нецензурну лексику та тикати пальцем у натовп.

Як розповів організатор, учасниці в основному використовували жарти, які народжує повсякденне життя.

Інформаційне джерело не повідомляє, яка з крикливих домогосподарок стала найкращою і удостоїлася премії у 107 доларів. Можливо, нею стала пані Сулістіваті, виступ якої був одним з найяскравіших. За словами учасниці, свій текст вона довго і ретельно репетирувала вдома перед дзеркалом.

Читайте також: Трамп висміяв Грету Тунберг за те, що її назвали людиною року: вона не змовчала