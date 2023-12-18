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Читайте, як українки надихнули Андрія Кравченка на пісню “Все буде добре”

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Андрій Кравченко - фото 1
Андрій Кравченко / Пресслужба

У період різдвяно-новорічних свят особливо хочеться вірити, що все обов’язково буде добре. Хоча зараз українці проживають надскладний час, проходять тяжкі випробування та кожного веде віра, що у майбутньому настане день, коли всі ми просто будемо щасливими і ніщо цьому не стоятиме на заваді.

Український виконавець Андрій Кравченко поділився з підписниками новою піснею “Все буде добре”. Трек вже доступний на всіх музичних платформах.

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Підтримка населення це основна думка, якою співак Андрій Кравченко ділиться у новій пісні “Все буде добре”.

Від усієї душі хочу підтримати кожного і сказати, що ми впораємося. Попереду обов’язково буде багато хорошого і світлого. Головне – вірити. Завдяки нашим воїнам, волонтерам, підтримці світу наше життя триває і є велика надія, що обов’язково все буде добре. Народжуються діти, закохані знаходять один одного, військові дають відсіч росіянам-окупантам – це не може не мотивувати триматися за все, що маємо, і за саме життя, – говорить виконавець.

Пісню Андрій Кравченко написав ще на початку повномасштабного вторгнення. Каже, чекав слушного моменту аби запрем’єрити її на широкий загал. Кліп на “Все буде добре” артист зняв спонтанно, у максимально короткі терміни. Головними героями відео стали українки.

Чесно кажучи, напередодні різдвяних свят голова була зайнята думками про наступне авто для наших військових, що маємо придбати разом з командою. І тут мене ніби освітило: вдома на наших воїнів чекають жінки і треба підтримати кожну з них. Від імені усіх наших чоловіків. Бо сильними нас роблять саме дівчата. Я купив великий букет троянд, подзвонив другу, він режисер, ми взяли камеру і я просто пішов на вулицю дарувати квіти. Дуже закортіло зняти щирі емоції наших “лебідок”. Я переглянув кадри і зрозумів – вони ідеально “лягають” на пісню “Все буде добре”. Так народився кліп, – роказує Андрій Кравченко.

Нагадаємо, артист вже анонсував вихід альбому жіночих дуетів. А також Андрій Кравченко натякнув на великий сольний концерт навесні в Києві.

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