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Розбирання Huawei Mate 20 Pro виявило незвичайні особливості флагман

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Huawei Mate 20 Pro розібрали повністю - фото 1
Huawei Mate 20 Pro розібрали повністю / Engadget

Слідом за перевіркою на міцність автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон взявся за розбирання флагманського Huawei Mate 20 Pro.

Смартфон отримав низку унікальних особливостей на кшталт двосторонньої бездротової зарядки та вбудованого в роз'єм живлення динаміка. На відео техноблогер у деталях вивчив конструкцію пристрою і його технологічні рішення.

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Як і будь-який смартфон зі скляним задником, спочатку Mate 20 Pro потрібно розігріти феном, щоб послабити дію клею. Відразу під кришкою розташована котушка безпровідної зарядки та металева пластина, що захищає плату з усіма важливими компонентами.

Більшість елементів, такі як камери, динаміки та інші, без проблем вимикаються від системної плати та витягуються з корпусу. Докладний аналіз потрійної основної камери Mate 20 Pro виявив, що тільки 8-мегапіксельний модуль має оптичну стабілізацію зображення, що вкрай важливо при зйомці з зумом.

Між розмовним динаміком і ґратами Huawei залишила невеликий простір для посилення звуку. Значно цікавіше реалізований нижній динамік, який вбудований безпосередньо у роз'єм USB Type-C. З інших особливостей варто відзначити наявність інфрачервоного датчика для керування побутовою технікою, який все рідше зустрічається в смартфонах.

Також цікаво, що в Mate 20 Pro для відводу тепла від процесора використовується тільки термопаста, а ось мідні трубки виробник вирішив не встановлювати. Можливо, це заслуга нового 7-нм техпроцесу, по якому виконаний Kirin 980.

У кінці Зак зібрав смартфон назад і ввімкнув його, так що розбирання можна вважати успішним.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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