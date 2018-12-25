Продуктивність Xiaomi Mi Play на Helio P35 випробували у бенчмарку

Новий бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play першим у світі отримав процесор MediaTek Helio P35, інформація про який з'явилася ще у 2016 році. Тепер його протестували в бенчмарку.

Особливістю цього чипсета стала підтримка технології динамічного прискорення центрального та графічного процесорів. Після анонсу пристрою не було зрозуміло, на що здатний новий чіп, але тепер з'явилися результати його тестування в бенчмарку.

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У AnTuTu восьмиядерний MediaTek Helio P35, виконаний по 12-нм техпроцесу та працює на частоті до 2,3 ГГц, набрав 86 352 бали. Це помітно більше, ніж у Snapdragon 625, який у середньому набирає близько 75 000 "папуг".

Як стверджує президент Xiaomi Ліна Біна, популярна мобільна гра King of Glory стабільно йде на Mi Play з частотою не менш 59 кадрів на секунду.

Нагадаємо, що Mi Play став першим смартфоном компанії з краплеподібним вирізом в екрані. Крім нового процесора він отримав 4 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 64 ГБ з можливістю розширення, акумулятор на 3000 мАг, подвійну камеру з роздільною здатністю 12 Мп і сканер відбитків пальців.

У Китаї апарат коштує близько $ 156.

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