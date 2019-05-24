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Розбір OnePlus 7 Pro розкрив усі особливості смартфона

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OnePlus 7 Pro таки має повноцінний захист від води - фото 1
OnePlus 7 Pro таки має повноцінний захист від води

Зак Нільсон уже перевірив OnePlus 7 Pro на міцність і зробив ексклюзивну версію з прозорою задньою панеллю, але на цьому блогер не зупинився. Він повністю розібрав пристрій, щоб розглянути його зсередини, і, що найголовніше, визначити ступінь захисту від води.

Розбирання OnePlus 7 Pro у цілому не таке вже й запарне. Після від'єднання задньої кришки всі внутрішні елементи легко знімаються. Така модульна конструкція істотно спрощує ремонт пристрою.

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Слот для SIM-карт, роз'єм USB Type-C і динаміки мають захист від проникнення у корпус вологи. Крім того, біля лотка для "сімок" блогер виявив індикатор потрапляння всередину води, що є стандартною практикою багатьох виробників. Цікаво, що на висувній фронтальній камері також є гумова прокладка, що запобігає потраплянню рідини. Таким чином, всі отвори в смартфоні надійно захищені, хоч у нього і немає офіційного рейтингу IP, про що раніше розповів глава OnePlus.

Нещодавно з'ясувалося, що в OnePlus 7 Pro замість заявленого 3-кратного оптичного зуму використовується тільки 2,2-кратний. Виробник вже прокоментував цю ситуацію.

OnePlus 7 Pro отримав 3-кратний зум без цифрового збільшення та втрати деталізації. Телеоб'єктив використовується для двох функцій камери: це триразовий зум і портретна зйомка. Вибір режиму змінює поле зору в залежності від виконуваного завдання. При зйомці з триразовим збільшенням телеоб'єктив зберігає кадр без втрат у роздільній здатності 8 мегапікселів. Портретний режим залучає усі 13 мегапікселів сенсора, – заявили представники вендора.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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