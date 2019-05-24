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Ціна смартфона Redmi K20 Pro оголошена до презентації

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Redmi K20 Pro буде працювати на базі Snapdragon 855 - фото 1
Redmi K20 Pro буде працювати на базі Snapdragon 855

Слідом за передбачуваною ціною майбутнього флагмана Redmi K20 у мережі з'явилася докладніша інформація про новинку. В останньому витоку розкрита точна вартість різних конфігурацій Pro-версії майбутнього смартфона. Також виробник поділився додатковими деталями про пристрій.

Згідно з новою інформацією, молодша модифікація Redmi K20 Pro з 6 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 64 ГБ у Китаї буде коштувати $ 376. Версія на 6 + 128 ГБ обійдеться у $ 405, а топовий варіант на 8 + 128 ГБ оцінений у $ 435. Отже, звичайний Redmi K20 повинен коштувати ще менше.

З чуток, відмінність між двома моделями полягатиме у процесорі: Snapdragon 855 у Pro-версії і Snapdragon 730 у Redmi K20.

Redmi K20 Pro вразить своєю ціною - фото 329790

І ще: Дизайн флагманського Redmi K20 розкритий реальними фотографіями

Лю Вейбін, віце-президент Xiaomi Group і генеральний директор бренду Redmi, офіційно заявив у соціальній мережі Weibo, що в новому флагмані Redmi K20 збережеться 3,5-мм роз'єм для навушників. За його словами, це затребувана опція серед багатьох користувачів. Крім того, смартфон зможе потішити якісним звуком – він пройшов сертифікацію Hi-Res Audio.

Смартфон пройшов сертифікацію Hi-Res Audio - фото 329791

Презентація Redmi K20 і Redmi K20 Pro відбудеться наступного тижня, 28 травня.

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Джерело: gizchina
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