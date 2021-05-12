Rotten Tomatoes запустить власний стрімінговий сервіс: що на ньому показуватимуть

Агрегатор рецензій Rotten Tomatoes запустить власний стрімінговий сервіс – The Rotten Tomatoes Channel. На ньому будуть цілодобово транслювати фільми та серіали, в тому числі оригінальні, загальною тривалістю близько 100 годин.

Про запуск нового стрімінгового сервісу повідомив Variety. Цікаво, що задача стрімінгового сервісу – покращити продажі квитків у кінотеатри.

Раніше у Rotten Tomatoes назвали найкращий фільм 2020 року

Стрімінговий сервіс почне роботу на платформі The Roku Channel. Потім з'явиться на Peacock і Xumo. Ними володіє компанія NBCUniversal. З 2016 Rotten Tomatoes – частина її дочірнього підрозділу Fandango. Це квитковий агрегатор. У перспективі запуск стрімінгового сервісу повинен підняти охоплення аудиторії та продажу квитків у кінотеатри.

Скоро користувачі зможуть насолодитися стрімінговим сервісом від Rotten Tomatoes:

Fandango зараз веде переговори з додатковими дистриб'юторами The Rotten Tomatoes Channel, у тому числі провайдерами платного інтернет-телебачення.

Читайте також: Веном 2: дивіться дебютний трейлер нового фільму про супергероїв