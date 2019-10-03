Rotten Tomatoes назвала найкращі фільми жахів за останнє десятиріччя

Обожнюєте фільми жахів? Тоді у нас для вас гарна новина. Кіноагрегатор Rotten Tomatoes склав список зі 140 найкращих фільмів жахів, які зняли з 2010 року – періоду відродження цього жанру. Підбірка ґрунтується на відгуках користувачів сайту й оцінках критиків.

Рейтинг очолили відразу дві картини режисера Джордана Піла – "Ми" (1 місце) і "Пастка" (2 місце). "Пастка" – його режисерський дебют, високо оцінений критиками. Хорор про жахи расистської Америки приніс Пілу "Оскар" за найкращий сценарій.

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У десятку увійшли також широко обговорюване "Тихе місце" – історія родини, яка після глобальної катастрофи ховається в лісах від таємничих істот, які починають полювання при найменшому звуці, "Спадковість" Арі Астера про жахи сімейних таємниць з Тоні Коллет у головній ролі, а також "Відьма" Роберта Еггерса – хорор про пуритан, в чиє життя вривається щось диявольське.

10 найкращих фільмів жахів десятиріччя:

10. "Воно" (2017)

Рейтинг: 86%

9. "У тіні" (2016)

Рейтинг: 99%

8. "Що ми робимо в тіні" (2015)

Рейтинг: 96%

7. "Відьма" (2016)

Рейтинг: 90%

6. "Спадковість" (2018)

Рейтинг: 89%

5. "Воно" (2015)

Рейтинг: 96%

4. "Бабадук" (2014)

Рейтинг: 98%

3. "Тихе місце" (2018)

Рейтинг: 95%

2. "Пастка" (2017)

Рейтинг: 98%

1. "Ми" (2019)

Рейтинг: 93%

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