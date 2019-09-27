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ТОП коротких серіалів, які можна подивитися на одному диханні

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Кадр з серіалу Видозмінений вуглець - фото 1
Кадр з серіалу Видозмінений вуглець / gamespot

Перегляд цих шоу не вимагає багато вільного часу. Практично кожен з перерахованих серіалів можна подивитися за кілька вечорів. Поїхали!

Видозмінений вуглець

Науково-фантастичний серіал, в основу якого ліг популярний однойменний роман Річарда Моргана. Його події розгортаються в XXVII столітті. До цього часу людство навчилося зберігати свідомість людей на спеціальних носіях і за необхідності переміщати її з одного тіла в інше. І ось одного разу впливовий мільярдер наймає колишнього спецназівця для розслідування смерті одного зі своїх тіл. І хоча всі докази вказують на самогубство, насправді все не так просто, як видається на перший погляд.

Одного разу вночі

Британо-американський кримінально-драматичний мінісеріал Одного разу вночі складається з восьми одногодинних епізодів. Його сюжет будується навколо пакистано-американського студента на ім'я Насир Хан, якого звинуватили у вбивстві молодої білої дівчини. Серіал може похвалитися не тільки цікавим сюжетом, а й інтригою, яка не відпускає глядачів до самого кінця.

Маніяк

Незвичайна чорна комедія від Netflix з Джоною Хіллом і Еммою Стоун в головних ролях. Сюжет серіалу розгортається навколо Енні Лендсберг і Оуена Мілгріма, двох незнайомців, які одного разу погодилися взяти участь у випробуванні нового лікарського засобу.

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