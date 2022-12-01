Росіяни використали фото Саші Грей для пропаганди: як відреагувала колишня порнозірка

Російські окупанти звикли постійно щось красти, але цього разу їх упіймала на гарячому колишня зірка фільмів для дорослих Саша Грей.

У росії шукають нові способи популяризувати військову службу, щоб продовжувати криваву війну в Україні, тож на одній з реклам з'явилась колишня відома порноакторка Саша Грей. Знімки дійшли і до самої зірки, яка не втрималась від коментарів на своєму профілі у Twitter.

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Мій телефон вибухає. Ще одна млява спроба створити ненависть та розкол. Хтось може перевірити, чи це справжня реклама в росії, де це? Мем чи ні, я не виправдовую це. Будьте обережні з тим, що ви поширюєте. P. S. Груди надто великі. І займаєтесь коханням, а не війною, – наголосила Грей, додавши кадри з невдалим фотошопом у рекламі російського комісаріату.

My phone is blowing up. Another flaccid attempt at creating hate and division. Can anyone verify if this is a real advertisement in Russia, and where? Meme or not, I don’t condone this. Be wary of what you share. PS the b00bs are too big, and MAKE LOVE NOT WAR.https://t.co/DoSIeUtTrO — Sasha Grey (@SashaGrey) November 28, 2022

Відзначимо, що на початку повномасштабної війни в Україні, яку розгорнули російські окупанти, Саша Грей, що на боці "братів і сестер, які страждають в Україні, а також братів та сестер в росії, які не підтримують цю війну".

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