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"Нема сечі терпіти ці борошна": росіяни намагались запустити флешмоб від імені українці
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Війна з російськими окупантами триває і на інформаційному фронті. Нещодавно росіяни намагались від імені українців запустити провокативний флешмоб, але лише вкотре зганьбились.
Росіяни не лише цинічно завдають ударів по критичній інфраструктурі України, а ще й намагаються перекинути з себе відповідальність та спровокувати бунт серед українців. Проте деякі фейки від окупантів настільки очевидні, що викликають тільки сміх. Про недавні провальні спроби російських ботів влаштувати бунт у соцмережах розповіли у Центрі протидії дезінформації.
І ще: Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
В українському сегменті соцмережі Twitter та месенджера Viber зафіксовано провокативний флешмоб #LightOnZelenskyyOff, який підхопили медіа рф. Зокрема, російські ЗМІ повідомили, що "українці запустили флешмоб із хештегом #LightOnZelenskyyOff проти політики Зеленського та закликають 1 листопада максимально ввімкнути світло", – зазначають фахівці.
Та видав цей фейк від ботів, які називають себе "українцями", звичайний перекладач. Для цього реальним українцям достатньо було прочитати провокативні коментарі, які через кривий переклад набули комічного значення.
"Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!", – пише один з ботів, невдало переклавши з російської речення "Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!".
Застерігаємо! Вказаний флешмоб – безглузда та небезпечна маніпуляція, покликана збільшити навантаження на українську енергосистему для її повного виходу з ладу. Закликаємо економити електроенергію, особливо в пікові години: 7:00-10:00 та 18:00-23:00 годин! – наголошують у Центрі протидії дезінформації.
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