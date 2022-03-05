"Росіяни, валіть додому!": у Луганській області люди вийшли на мітинг проти окупантів

Жителі селища міського типу Білокуракине Луганської області вийшли на мітинг проти російських військових. Вони скандують "Україна"!

Протестувальники дали зрозуміти окупантам, чия це земля. Відео з'явилося у телеграм-каналі unian.

Це важливо: У Херсоні чоловік з прапором виліз на ворожий БТР, який тікав з міста – відео

Раніше повідомлялося, що в тимчасово захопленому окупантами Мелітополі 5 березня триває акція протесту проти російських загарбників. Цього ж дня українці вийшли з мітингом у Херсоні, вимагаючи від росіян покинути місто.

На опублікованих кадрах з Мелітополя чутні постріли, ймовірно, в повітря. Однак місцевих це не зупинило!

А ось відео з Білокуракиного:

І ще: Скільки американців за закриття неба над Україною: опитування від Reuters