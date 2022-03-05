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війна

"Росіяни, валіть додому!": у Луганській області люди вийшли на мітинг проти окупантів

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Жителі селища міського типу Білокуракине Луганської області вийшли на мітинг проти російських військових. Вони скандують "Україна"!

Протестувальники дали зрозуміти окупантам, чия це земля. Відео з'явилося у телеграм-каналі unian.

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Раніше повідомлялося, що в тимчасово захопленому окупантами Мелітополі 5 березня триває акція протесту проти російських загарбників. Цього ж дня українці вийшли з мітингом у Херсоні, вимагаючи від росіян покинути місто.

На опублікованих кадрах з Мелітополя чутні постріли, ймовірно, в повітря. Однак місцевих це не зупинило!

А ось відео з Білокуракиного:

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