Прикордонники назвали польські міста, які більше не прийматимуть українців

Польща – один з найпопулярніших закордонних напрямків для біженців з України. Втім, прикордонники мають не надто гарну новину для наших земляків. Виявляється, кілька міст країни-сусідки уже не можуть приймати українців.

У телеграм-каналі ДПСУ зазначили, що українцям потрібно ретельніше планувати виїзд до Польщі. Все тому, що два популярні серед наших земляків міста уже переповнені та не можуть більше приймати біженців.

Варте уваги: Як оформити автомобіль на кордоні, якщо ви займаєтеся перевезенням гуманітарної допомоги

Варшава та Краків більше не прийматимуть біженців

Прикордонники зазначили, що столиця Польщі, а також місто Краків тимчасово не прийматимуть українських біженців. Це пов'язано з тим, що вони вже фізично переповнені.

Так, за два тижні до Кракова вибралися 80 – 100 тисяч українців;

а от Варшава уже прийняла до себе 200 тисяч наших земляків.

Обидва міста уже вичерпали свої можливості. Тож українців закликають віддавати перевагу іншим.

Зазначимо, що за добу 10 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 111 тисяч людей. Ці цифри свідчать про те, що пасажиропотік скоротився у порівнянні з попередньою добою.

Читайте також: Українська сім'я несла великого собаку 17 кілометрів, щоб перетнути з ним кордон