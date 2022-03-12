Росіяни більше не зможуть замовляти товари з eBay

Платформа eBay призупинила всі транзакції з російськими адресами через припинення роботи платіжних провайдерів та основних служб доставки.

Росіяни більше не зможуть не лише купувати на eBay, а й продавати. Про це йдеться в офіційній заяві eBay.

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За інформацією eBay, тепер в обліковому записі продавців з Росії буде встановлено статус "У відпустці". Усі їх активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари.

"Якщо покупець раніше додав ваш товар до списку відстеження та спробує придбати його на момент використання налаштування "У відпустці", він не зможе завершити покупку. Покупцеві буде представлено повідомлення про те, що ви тимчасово не можете обробляти замовлення", – йдеться у повідомленні.

До цього eBay призупинив доставку замовлень до Росії та України через логістичні проблеми.

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