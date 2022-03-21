"Росіяни – не народ, а біомаса": тренер Нагорняк емоційно висловився про вторгнення РФ

Головний тренер збірної України U-18 Сергій Нагорняк поділився думкою про росіян, які здебільшого не намагаються зупинити війну в Україні, розв'язану армією РФ на чолі з Путіним.

Наставник збірної України U-18 зізнався, що коли в Україні почалася війна, він був за кордоном. Нагорняк жорстко розкритикував жителів РФ, які продовжують підтримувати режим Путіна.

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"Вибачте за грубість, але не можу втриматися: росіяни – це не народ, а біомаса. Найбагатша у світі країна з величезними ресурсами, при цьому кожен п'ятий за межею бідності, кожен третій гріється вдома дровами. Їх олігархи жирують, а 75% населення підтримують знищення України. Так, у них є нормальні люди, але мало", – зазначив Нагорняк.

"Є таке слово – пропаганда. Воно змінює все. А там така пропаганда, що посади будь-яку людину перед телевізором буквально на день, і вона радикально поміняє бачення світу. Там це машина. Система. Там усі кермують такі, вибачте, під*раси, як Соловйов, які, на мою думку, новий тип людей виховали. Зазомбованих баранів", – додає ексфутболіст.

Сам Сергій Нагорняк згодом повернувся та залишився в Україні і займається волонтерською діяльністю.

Тренер Нагорняк емоційно висловився про вторгнення РФ

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