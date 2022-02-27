"Російський корабель, шукай весла!": грузини відмовились дати пальне пароплаву РФ – відео

У мережі з’явилося відео, на якому команда грузинів на кораблі заявляє про відмову постачати пальне російському пароплаву. Дивіться нижче!

На відео зображений старший помічник капітана корабля.

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Він, спілкуючись з представниками російського судна по радіозв’язку, заявляє: "Ми не будемо постачати пальне для вашого пароплава. Російський корабель, іди на х*й".

На цю заяву росіяни відповіли: "Шановні, давайте без політики. У нас пальне закінчилось". У відповідь грузини запропонували екіпажу російського корабля використовувати весла. "Слава героям! Слава Україні!", – вигукнули грузини росіянам.

Дивіться відео:

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