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"Російський корабель, йди на*уй!": Monobank змінив дизайн електронних карток
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Тепер кожен користувач Monobank може оновити дизайн своїх карток у додатках Apple та Google Pay. На них зявиться напис: "Російський корабель, йди на*уй!"
Як пише співзасновник проєкту Олег Гороховський, зараз картки Monobank у електронних платіжних системах виглядатимуть по-новому. Розробники актуалізували дизайн, а саме: додали герб України і уже вірусний слоган "Російський корабель, йди на*уй!".
І ще: Магазини АТБ надаватимуть сховища, а Сільпо – можливість отримати готівку
Якщо не хочете чекати, поки дизайн проллється автоматом, додайте свою карту в Apple/Google Pay заново. Слава Україні! – написав Гороховський.
24 лютого російські окупаційні війська вели обстріл з корабельних озброєнь і застосували бойову авіацію, атакувавши прикордонників та військових ЗСУ на острові Зміїний.
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