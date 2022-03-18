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"Повинна бути на кожній кухні": брати Капранови показали важливу річ для господарства
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У ці непрості часи потрібно дещо міняти своє ставлення до важливих гаджетів. І поки русня краде з наших магазинів міксери, брати Капранови закликають брати на озброєння щось значно цікавіше.
Так, на фейсбук-сторінці братів Капранових з'явилося нове кумедне відео. Воно хоч і коротеньке, але показує, що має бути у кожному господарстві.
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Мовиться про гранатомет RPG 75M
Усе дуже просто. Легким рухом... Така штука повинна бути в кожному господарстві. На кожній кухні, – йдеться на відео.
Один з братів Капранових – каємося, ми так і не навчилися їх розрізняти – на відео тримає RPG 75M. Це, якщо ви не знали, – чехословацький ручний реактивний протитанковий гранатомет одноразового використання.
Важить така цяцька, до слова, три з лишком кілограми. Тож може бути спокійно використана як тендітною ґаздинею, так і кремезним ґаздою. А використовувати її рекомендуємо у тих випадках, коли посилання слідом за кораблем не дають бажаного результату.
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