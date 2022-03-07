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війна

Російські солдати під час допиту розповіли, скільки їм платять за участь у війні

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Російські солдати під час допиту розповіли, скільки їм платять за участь у війні - фото 1

Раз у раз російські загарбники потрапляють у полон до наших бійців. Двоє солдатів з армії Росії під час допиту зізналися, скільки вони отримують від держави за війну в Україні.

Як йдеться у відео, один із полонених, рядовий Олександр Андрєєв з військової частини 31134, розповів, що кордон України його підрозділ перетнув у ніч із 23 на 24 лютого. При цьому, жодних завдань перед ними не ставили.

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Другий полонений заявив, що вони не очікували на опір від українців. "Комбриг сказав, на нас тут чекають", – додав окупант. А ще він зізнався, що за війну в Україні загарбникам отримують по 50 тисяч рублів на місяць – це трохи більше, ніж 300 доларів.

Ще два заблукані окупанти-незнайки. Кажуть, їм платять по 50 тисяч рублів на місяць, – йдеться у підписі до ролика.

Російські солдати під час допиту розповіли, скільки їм платять за участь у війні - фото 499999

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