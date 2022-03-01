Не беріть слухавку: нова інформаційна атака на українців

Окупанти продовжують вести не лише активні воєнні дії, а й поширювати дезінформацію. Тому в РНБО попередили про нову інформаційну атаку через дзвінки.

У Центрі протидії дезінформації повідомили про початок нової інформаційної атаки на населення України. Агресори намагаються поширити панічні настрої, телефонуючи літнім людям.

І ще: Інформаційний фронт: українцям порадили, як діяти в мережі

Просимо не брати слухавку від невідомих вам контактів, особливо, якщо вони часто повторюються та відображаються з різних географічних точок, – наголошують у повідомленні.

Дуже важливо не лише ігнорувати цей інформаційний тероризм, а й тримати зв'язок з рідними, пояснювати їм, що подібна дезінформація та погрози не загрожують життю, а спрямовані на погіршення психологічного стану. Тому зберігаємо спокій, відбиваємо провокації ворога та підтримуємо нашу армію!

Читайте також: "єТривога" та "Повітряна тривога": важливі додатки для українців