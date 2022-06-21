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Російська Вікіпедія "поховала" відомого українського співака

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Козловського "поховала" російська Вікіпедія - фото 1
Козловського "поховала" російська Вікіпедія / instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

У російські версії Вікіпедії з'явилась оригінальна інформація про те, що один з українських попвиконавців загинув на Одещині. На це довелось реагувати самому співаку, якого неабияк здивувала така інформація.

37-річний український співак Віталій Козловський з перших днів активно займається волонтерством та відверто говорить про свою патріотичну позицію. Також виконавець веде профіль в інстаграмі, в якому ділиться своїми буднями у нових реаліях. Нещодавно Козловський виявив, що для російської публіки він "помер" буквальніше, ніж здається.

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Я "помер". Вже як 2 дні! За версією Вікіпедії. Хоча, вчора була ситуація коли я був до цього близький, але все обійшлося, – відзначив співак під скриншотом з російської версії, де хтось відредагував його сторінку.

instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info - фото 507939
instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

На кадрі можна зауважити, що начебто музикант загинув поблизу Білгород-Дністровського 18 червня. Звісно ж, фанати засипали Козловського словами підтримки, а згодом і сторінка у Вікі оновилась вже без фейкової інформації.

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