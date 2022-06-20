Джонні Депп знову опиниться у суді: хто та у чому звинувачує актора

Голлівудський актор Джонні Депп, який лише нещодавно завершив справу проти колишньої дружини, знову постане перед судом. Тепер його звинувачує у побитті колишній партнер по знімальному майданчику.

Останні кілька років були дуже складними для Джонні Деппа, адже він майже втратив свою кар'єру через судову тяганину з колишньою дівчиною Ембер Херд. Акторка звинувачувала його у насильстві, тож Деппу довелось подавати зустрічний позов щодо наклепу. Врешті 1 червня 2022 року суд став на бік Джонні, але не довго актор насолоджувався перемогою, адже на нього подали новий позов, пише Daily Mail.

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Тепер не колишня дружина вимагатиме правосуддя, а його колега, актор Грегг "Роккі" Брукс. Під час знімального процесу стрічки "Місто брехні" вони разом працювали. І саме тоді, як заявляє Брукс, Депп двічі сильно вдарив його по ребрах. Джонні начебто також пропонував йому 100 тисяч доларів за удар в обличчя.

THIS Gregg Rocky Brooks? The one smiling and giving a thumbs up while posing with #JohnnyDepp AFTER the alleged incident? https://t.co/34nFHU3mJF #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/T2p9oqI8Pa — Annalee Perez (@Annalee_Perez) May 26, 2022

Тому Грегг Брукс вважає, що дії зірки "Піратів Карибського моря" були "навмисними і зловмисними і скоєні з метою змусити позивача страждати від приниження". Також він звинувачує Деппа у тому, що він випивав на знімальному майданчику та погіршував робочу атмосферу. Актор також заявляє, що його звільнили з "Міста брехні" через його небажання підписувати відмову від права подати до суду через інциденти з Джонні.

Тим часом сам Депп заявляє зовсім інше, наголошуючи, що він оборонявся, а Брукс постійно провокував людей під час роботи над стрічкою.

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