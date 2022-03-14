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війна

Російська армія обстріляла під Києвом будинок Ігоря Кондратюка: фотофакт

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У будинок Ігоря Кондратюка влучив снаряд - фото 1
У будинок Ігоря Кондратюка влучив снаряд / facebook

У будинок українського продюсера та телеведучого Ігоря Кондратюка влучив ворожий снаряд. Наслідки він показав на опублікованих знімках.

Так, Ігор Кондратюк на своїй сторінці у Facebook повідомив, що його помешкання під Києвом обстріляли російські військові. Внаслідок удару були вибиті всі вікна, пошкоджено дах, а у дворі утворилася вирва.

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За словами продюсера, інцидент трапився на день народження. Саме сьогодні, 14 березня, Кондратюку виповнилося 60 років.

Одне з перших привітань із ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни – лайно планети Земля – потрапили в наш будинок під Києвом. Горіть у пеклі, імперські безславні безмозкі покидьки, – написав Кондратюк підписі до фото.

Російська армія обстріляла під Києвом будинок Ігоря Кондратюка: фотофакт - фото 500876

Російська армія обстріляла під Києвом будинок Ігоря Кондратюка: фотофакт - фото 500877

Російська армія обстріляла під Києвом будинок Ігоря Кондратюка: фотофакт - фото 500878

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