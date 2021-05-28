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Rosa Ventorum: Христина Соловій випустила перший свій альбом за 3 роки
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Христина Соловій анонсувала перший за три роки альбом "Rosa Ventorum". Платівка вийде по черзі у 4 частинах. 28 травня слухачі отримали доступ до першої. У ній співачка підіймає тему відмови від нав'язаних очікувань та романтизує стосунки як фентезі-світ, що оберігає від буденності.
До платівки Христини Соловій увійшли чотири пісні: "Втікала", "Губи в вині", "Коала" та "Краще мовчи". Також на слухачів чекатиме чотири інструментальні фонограми для кожного треку. Насолоджуйтеся першою частиною альбому "Rosa Ventorum" на Радіо MAXIMUM.
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Сонграйтерка Соловій в альбомі проживає катарсис після кризи "чверті життя", відмовляється від нав’язаних очікувань суспільства й оспівує набутий досвід чутливості до всіх проявів життя.
Сама співачка описує стиль свого нового альбому як мелодичний фентезі-поп з казковими метафорами та пристрасним саундом, що уподібнюється зустрічі арт-відьмацтва Kate Bush та побутового юнацького максималізму Arctic Monkeys.
Христина Соловій – Втікала, дивіться кліп з нового альбому "Rosa Ventorum":
У новому альбомі поп-діва романтизує стосунки як символ нової щирості, захищаючись від токсичного світу та стверджуючи, що всі почуття унікальні, а кожне кохання – окремий фентезі-світ.
"Ідеєю платівки є пошук героїнею свого шляху мрії у токсичному світі очікувань. Її покоління прагне високої мети – свободи і щастя, побудувати вище і сакральне. Сьогодні війна на Сході України створює для молоді гнітючу атмосферу жадібного проживання життя, коли кожен день як останній і живемо один раз, – пояснює співачка.
Христина Соловій – Губи в вині, слухайте пісню з нового альбому:
Висока мета отримує прозаїчне втілення стати відомим і багатим за будь-яку ціну тут і зараз. На її думку, молодь зациклена на мрії блискавичного успіху та швидкого збагачення без права на поразку. Це породжує культуру пустого декадансу та претензійної поведінки. Символом епохи стали показове споживання, бажання покрасуватись та пусті і швидкі стосунки, які розбиваються об буденність.
Альбом відкриває перша частина – EP "Rosa Ventorum I". На шанувальників чекатиме 4 композиції. Трек "Втікала" – декларація свободи особистості та усвідомлення себе як творця свого щастя. "Губи в вині" – вінтажний рок-н-рол твіст про ревнощі та довіру. "Краще мовчи" – бароко-поп балада про магію мовчання як способу слухати одне одного. "Коала" – радіохіт про цінність скороминущих див у стосунках.
Новим альбомом казкарка Христина Соловій концептуалізує мелодику українського фольклору та власний стиль казкового словопису, за який її полюбили слухачі, в авторський жанр "фентезі-поп".
Христина Соловій – Краще мовчати, слухайте пісню з нового альбому співачки:
"Фентезі-поп – це моя пропозиція авангардно подивитись на музику, яка натхненна містичним українським фольклором. Так я хочу привернути увагу молодої аудиторії, яка любить втікати у фентезі-світи, щоб вони пізнали себе глибше, як колись це зробила я", – додала Христина Соловій.
"Ми усі спадкоємці унікальної народної культури героїв, містики та магії. Наші класики Леся Українка та Гоголь оформили це у літературні всесвіти. Тяглість української музики від Івасюка і вусатого фанку, в 90-ті ВВ, Руся та Ірина Білик, Руслана в нульові і тепер до Go-A – це щоразу авторське осмислення всесвіту українського фольклору. Мої авторські пісні теж витікають з народних, моя мелодика базована на столітніх традиціях нашого народу, український фольклор – моє головне натхнення", – коментує Христина Соловій.
Христина Соловій – Коала, дивіться ліричне відео на пісню з нового альбому:
З 28 травня EP "Rosa Ventorum I" доступний на усіх музичних платформах. Наступні три частини квадрології співачка обіцяє анонсувати у своєму інстаграмі.
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