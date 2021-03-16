Роналду заявив, що побив вічний рекорд Пеле: бразилець вже привітав його

Зірка сучасного футболу Кріштіану Роналду заявив, що побив рекорд легендарного бразильця Пеле за голами в офіційних матчах. Пеле це визнав і зворушливо привітав португальця.

Роналду пояснив в інстаграмі, що останнім часом ЗМІ повідомляли про те, що він побив рекорд Пеле, забивши понад 757 голів в офіційних матчах. Однак Роналду не визнавав цього, оскільки вважав, що Пеле забив 767 офіційних голів, включаючи дев'ять за збірну штату Сан-Пауло і один за військову команду Бразилії.

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"Світ змінився з того часу. І футбол теж змінився, але це не означає, що ми можемо просто стерти історію відповідно до наших інтересів", – написав португалець. Зараз Роналду заявив, що все-таки побив рекорд Пеле, забивши 770 офіційних м'ячів. Він позначив у публікації профіль легендарного бразильця.

Пеле в Instagram визнав рекорд Роналду і привітав португальця. "Я дуже тобою захоплююся, люблю дивитися, як ти граєш, і це ні для кого не секрет. Вітаю з побиттям мого рекорду за голами в офіційних матчах. Я шкодую тільки про те, що не можу тебе сьогодні обійняти", – написав бразилець.

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