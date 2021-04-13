Роналду запостив ніжний кадр з коханою Джорджиною Родрігес

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду поділився в соцмережах знімком зі свого ранкового тренування. Кріштіану і Джорджина підтримують форму разом.

Компанію зірковому португальському футболістові склала його наречена Джорджина Родрігес, яка раніше блиснула формами в стильному купальнику. Фото з'явилося у інстаграмі зірки.

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На фото Кріштіану і Джорджина мило обіймаються і позують перед дзеркалом. У коментарі під знімком на сторінці футболіста в Instagram Родрігес поставила смайлик-сердечко. Своєю чергою, вболівальники відреагували на пост великою кількістю компліментів: "Красиві", "Яка гармонія", "Ідеальне поєднання".

Нагадаємо, Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.

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