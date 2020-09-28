Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Команда з американського футболу заповнила трибуни персонажами Південного Парку: фото

  • 18
Трибуни заповнили персонажами Південного Парку - фото 1
Трибуни заповнили персонажами Південного Парку / Twitter

Поки пандемія COVID-19 диктує свої правила, гравці американського футболу вирішили оригінальним способом створити атмосферу заповненого стадіону. Дивіться, як їм це вдалося.

Понад 1800 картонних персонажів "Південного парку" з'явилися на трибунах денверського стадіону Empower Field at Mile High (штат Колорадо) під час домашньої гри Денвер Бронкос проти Тампа-Бей Баккенірс. Через пандемію коронавірусу на гру допустили тільки 5700 реальних глядачів.

І ще: Промах століття: бельгійський футболіст не зміг забити гол у порожні ворота (епічне відео)

У Twitter "Південного парку" опублікували текст пісні з заставки мультсеріалу, де назву вигаданого міста замінили на столицю Колорадо, Денвер.

1 жовтня вийде спеціальний годинний випуск "Південного парку" про те, як герої мультсеріалу переживають пандемію Covid-19. Офіційно дату виходу 24 сезону поки не оголосили.

Команда з американського футболу заповнила трибуни персонажами Південного Парку: фото - фото 427701

Команда з американського футболу заповнила трибуни персонажами Південного Парку: фото - фото 427702

Команда з американського футболу заповнила трибуни персонажами Південного Парку: фото - фото 427703

Команда з американського футболу заповнила трибуни персонажами Південного Парку: фото - фото 427704

Команда з американського футболу заповнила трибуни персонажами Південного Парку: фото - фото 427705

Читайте також: Forbes назвав ім'я найвисокооплачуванішого футболіста світу

Джерело: cnet
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • Вчора, 15:29
  • 183
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)
  • Вчора, 19:49
  • 831
Як проводять свої вихідні успішні чоловіки
  • 26 вересня, 15:10
  • 175
Загрузка...
Новини