Команда з американського футболу заповнила трибуни персонажами Південного Парку: фото

Поки пандемія COVID-19 диктує свої правила, гравці американського футболу вирішили оригінальним способом створити атмосферу заповненого стадіону. Дивіться, як їм це вдалося.

Понад 1800 картонних персонажів "Південного парку" з'явилися на трибунах денверського стадіону Empower Field at Mile High (штат Колорадо) під час домашньої гри Денвер Бронкос проти Тампа-Бей Баккенірс. Через пандемію коронавірусу на гру допустили тільки 5700 реальних глядачів.

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У Twitter "Південного парку" опублікували текст пісні з заставки мультсеріалу, де назву вигаданого міста замінили на столицю Колорадо, Денвер.

1 жовтня вийде спеціальний годинний випуск "Південного парку" про те, як герої мультсеріалу переживають пандемію Covid-19. Офіційно дату виходу 24 сезону поки не оголосили.

Come on down to Denver and meet some friends of mine pic.twitter.com/YOGCraqGyM — South Park (@SouthPark) September 27, 2020

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