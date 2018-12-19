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Циганик назвав найкращого українського футболіста

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У цьому сезоні чемпіонату України Віктор Циганков зіграв 18 матчів - фото 1
У цьому сезоні чемпіонату України Віктор Циганков зіграв 18 матчів / instagram

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик назвав найкращого українського футболіста у 2018 році.

Ігор Циганик висловив думку стосовно найяскравішого українського футболіста у 2018 році.

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"Це Циганков. Незважаючи на те, що у команди були провали, він зіграв дуже стабільно. Український футболіст – Циганков. Якщо говорити про легіонерів, то можливо конкуренцію йому склав Малиновський. Але мені здається, Циганков яскравіший", – сказав відомий ведучий в ефірі програми "Циганик Live".

У цьому сезоні чемпіонату України Віктор Циганков зіграв 18 матчів, в яких відзначився 9 голами (у числі яких хет-трик у ворота "Карпат") і 3 асистами. Також капітан "Динамо" грав за "біло-синіх" в Лізі Європи та Кубку України. Крім того, Циганков захищав кольори збірної України у спарингах і матчах Ліги націй.

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