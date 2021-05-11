Роналду поповнив свій парк розкішних авто: ради нової машини футболіст прогуляв тренування

Після поразки від Мілана нападник Ювентуса Кріштіану Роналду пропустив тренування своєї команди і відправився на завод Ferrari. Там футболіст пригледів собі спорткар за 1,6 мільйона євро.

Як повідомляється, компанію Кріштіану Роналду під час візиту заводу склали президент Ювентуса Андреа Аньєллі і голова ради директорів туринського клубу Джон Елканн.

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На трасі у Фьорано зірковий футболіст зустрівся з пілотами команди Формули-1 Карлосом Сайнсом і Шарлем Леклерем, підписавши футболки зі своїм прізвищем для обох гонщиків.

Однак цим візит на завод не обмежився – Роналду замовив собі новий автомобіль Ferrari моделі Monza, що розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди. У цій лінії спорткарів є два варіанти – лише з водійським кріслом і ще з пасажирським сидінням. Який вибрав Кріштіану, поки невідомо.

Monza представили у 2018 році і за два роки обіцяли випустити 499 екземплярів. Ціна одного – від 1,6 мільйона євро.

Втім, те, що Роналду замовив цю машину, не означає, що він оплатив покупку зі своєї кишені. Не виключено, це – приємний бонус від Ювентуса для своєї зірки.

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