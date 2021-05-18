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Навіщо Кріштіану Роналду вночі вивіз всі свої машини з Турина (ВІДЕО)

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Роналду - фото 1
Роналду / gettyimages

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду перемістив свої машини з гаража в Турині. Італійські ЗМІ вважають, що це рішення португальця можна розглядати як підтвердження переходу гравця в інший клуб цього літа.

Чутки про майбутнє Кріштіану Роналду набувають абсолютно нового змісту. В Італії зняли на відео як автомобілі португальського форварда завантажували у вантажівку.

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Чи означає це, що суперзірка Ювентуса готується до трансферу? Мати Роналду, Долорес, дала зрозуміти, що спробує переконати сина повернутися в Спортинг, але агент Жорже Мендеш сказав, що цього не станеться до наступного літа.

Найбільше запитань у шанувальників Роналду викликала компанія-перевізник, яка розташована в Лісабоні, але їх вантажівка чогось приїхала в Турин. Також вони не розуміють, навіщо все було робити вночі. Сам Кріштіану ніяк не коментує це відео. Місцева ж преса дотримується такої думки: якщо у 2018 автомобілі прибули до Італії разом з Роналду, то, мабуть, зараз вони теж покинуть Апенніни разом з власником.

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