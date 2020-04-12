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Роналду орендував віллу за 4 тисячі євро на тиждень, і ось чому

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Роналду орендував віллу за 4 тисячі євро на тиждень, і ось чому - фото 1

Зірковому футболісту Кріштіану Роналду стало тісно сидіти в розкішній квартирі на карантині, через що він орендував віллу за 4 тисячі євро на тиждень.

За інформацією медіа, з апартаментів в столиці Мадейри Фуншале португальський футболіст і його сім'я перебралися на віллу з виглядом на океан і прямим виходом на пляж. Будівля розташована у віддаленому місці недалеко від рибальського села Канікал.

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Згідно з відео, яке Роналду опублікував в Instagram, він і його наречена Джорджина Родрігес тепер бігають на спуску поруч з будинком з червоним дахом і великим садом. Ці околиці дуже відрізняються від міської семиповерхової квартири, що він купив минулого року і де зупинявся під час карантину.

Орендована футболістом вілла, в якій шість спалень, розташована в закритому маєтку і має величезний басейн в ландшафтному саду з пальмами. До послуг гостей ігрова кімната з більярдним столом і барбекю на відкритому повітрі.

Роналду орендував віллу за 4 тисячі євро на тиждень, і ось чому - фото 397539

Роналду орендував віллу за 4 тисячі євро на тиждень, і ось чому - фото 397537

Роналду орендував віллу за 4 тисячі євро на тиждень, і ось чому - фото 397538

Роналду орендував віллу за 4 тисячі євро на тиждень, і ось чому - фото 397540

Роналду орендував віллу за 4 тисячі євро на тиждень, і ось чому - фото 397541

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Джерело: thesun
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