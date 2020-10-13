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Наречена Роналду покрасувалась в розкішному авто

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Джорджина Родрігес, кохана футболіста Кріштіану Роналду, похвалилася Bugatti, що належить чоловікові. Шанувальники у захваті від красуні!

Джорджина Родрігес, наречена форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, опублікувала нове яскраве фото в своєму Instagram.

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Дівчина покрасувалась в автомобілі Bugatti Veyron, який належить португальському форварду. Вартість такої машини становить приблизно два мільйони євро.

Нагадаємо, що Роналду зустрічається з Джорджиною з 2016 року. Пара виховує чотирьох дітей: Кріштіану Роналду-молодшого, Алану Мартіну дос Сантос і близнюків Єву Марію дос Сантос і Матео Роналду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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