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Кохана Роналду Джорджина Родрігес зніметься в реаліті-шоу Netflix

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Обраниця легендарного португальця Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес змінить сферу діяльності. Фоловери заінтриговані новим постом красуні в інстаграмі.

Джорджина Родрігес, наречена зіркового футболіста Кріштіану Роналду, оголосила про співпрацю з американською розважальною компанією Netflix, яка відома постачанням фільмів і серіалів.

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Обраниця португальця опублікувала в Instagram повідомлення, присвячене зміні нею сфери діяльності. "Дуже схвильована і задоволена новим проєктом. Спасибі сім'ї Netflix", – прокоментувала пост Джорджина.

Американська компанія вже анонсувала, що кохана Кріштіану стане учасницею реаліті-шоу. Гортайте галерею:

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