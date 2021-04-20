Президент Реала розставив крапки над "і" у питанні повернення Кріштіану Роналду

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес спростував інформацію про можливе повернення в клуб нападника Кріштіану Роналду, який нині виступає за Ювентус.

"Роналду не повернеться в Реал. В цьому немає сенсу, у нього контракт з Ювентусом", – цитує Переса журналіст Фабріціо Романо у твіттері з посиланням на El Chiringuito.

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Роналду захищав кольори Реала з 2009 по 2018 рік. З вершковими він завоював 15 трофеїв, серед яких два титули чемпіона Іспанії, два Кубки і два Суперкубки країни, чотири кубки Ліги чемпіонів, два Суперкубки УЄФА і три трофеї клубного чемпіонату світу. Будучи гравцем королівського клубу, португалець став володарем чотирьох Золотих м'ячів.

Раніше спортивний директор Ювентуса заявив, що клуб вирішив зберегти Кріштіану. У нинішньому сезоні форвард провів 27 матчів в чемпіонаті Італії, забив 25 голів (п'ять з пенальті) і віддав три результативні передачі.

Florentino Perez to El Chiringuito: "Cristiano Ronaldo will NOT come back at Real Madrid. It not makes sense, he has a contract with Juventus". — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021

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