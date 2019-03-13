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Роналду зробив хет-трик у матчі Ювентус – Атлетіко: відео голів

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Роналду зробив хет-трик - фото 1
Роналду зробив хет-трик / instagram

Напевно, вболівальники Атлетіко нікого не ненавидять так сильно, як Кріштіану. Туринський Ювентус розгромив мадридську команду в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Так, Ювентус обіграв Атлетіко з рахунком 3:0 в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і пройшов до чвертьфіналу за сумою двох зустрічей (перша гра закінчилася з рахунком 0:2).

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Всі три м'ячі у ворота мадридської команди забив нападник Ювентуса Кріштіану Роналду. Як відомо, цей хет-трик став для португальця восьмим в Лізі чемпіонів. Він наздогнав за цим показником гравця Барселони Ліонеля Мессі, у якого на рахунку теж вісім хет-триків.

Огляд та відео голів

Рахунок у грі на 27-й хвилині відкрив Кріштіану Роналду, який відгукнувся на пас Федеріко Бернардескі і відправив м'яч у сітку ударом головою.

На початку другого тайму Кріш забив аналогічний м'яч: подача з флангу – удар головою. Ян Облак потягнув удар португальця, але система фіксації голів повідомила, що м'яч перетнув лінію.

На 86-й хвилині Роналду оформив хет-трик – Кріш реалізував пенальті, зароблений Федеріко Бернардескі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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