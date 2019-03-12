Повернення Зідана у Реал: які зміни чекають на королівський клуб

Зідан пішов з Реала в травні 2018 року / RTVE.es

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес розповів про можливі трансфери клубу після того, як колишній головний тренер команди Зінедін Зідан повернувся на свій пост.

Перес відповів на питання про можливе придбання Кіліана Мбаппе, посилаючись на національсть нового-старого тренера Реала Зінедіна Зідана. Перес також згадав Неймара, натякнувши, що не проти отримати і його.

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"Чи зможе Зідан переконати Роналду повернутися? Кріштіану там, де він є зараз, у нього все добре. Мбаппе? Кіліан француз, як і Зідан. Можливо він зможе щось зробити, чи не так? Неймар або Мбаппе? Обидва", – передає слова Переса Cadenaser.

Нагадаємо, Зідан пішов з Реала в травні 2018 року, після чого в клубі змінилися три тренери, а команда вилетіла з Ліги чемпіонів і Кубка Іспанії, і втратила шанси на чемпіонство.

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