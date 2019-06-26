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Компанія Raspberry створила бюджетний комп'ютер вартістю 35 доларів

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Мініатюрний бюджетний комп'ютер Raspberry Pi 4 - фото 1
Мініатюрний бюджетний комп'ютер Raspberry Pi 4 / raspberrypi

Компанія Raspberry Pi Foundation анонсувала четверту версію мініатюрного бюджетного комп'ютера Pi 4. Він зберіг форм-фактор і залишився дешевим, але отримав новий процесор, графіку і інші апаратні поліпшення.

Комп'ютер підтримує до 4 Гб оперативної пам'яті – в чотири рази більше, ніж попередня версія. Крім того, Raspberry Pi 4 працює на швидшій оперативної пам'яті LPDDR4 у порівнянні з попередником.

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Raspberry Pi 4 - фото 336510
Raspberry Pi 4

Pi 4 також отримав новий чотириядерний процесор Broadcom з підтримкою H.265 і частотою 1,5 ГГц, два micro-HDMI-порту, Bluetooth 5.0, два USB 3.0-порти на додаток до двох роз'ємів USB 2.0. Крім цього, в пристрої оновили мережеву карту: тепер вона підтримує швидкість до гігабіта в секунду і Wi-Fi стандарту 802.11ac.

Сайт Tom's Hardware протестував Pi 4 і прийшов до висновку, що він справляється з багатьма базовими завданнями на зразок інтернет-серфінгу. Комп'ютер підтримує до 15 одночасно відкритих вкладок в Chromium, дозволяє робити невеликі виправлення зображень в GIMP і працювати з документами в Libre Office.

Raspberry Pi 4 - фото 336511
Raspberry Pi 4


При цьому у гаджеті є деякі обмеження – наприклад, відео з YouTube починають гальмувати при розвороті на весь екран. Не допомагає навіть зниження роздільної здатності до 480 пікселів.

Вартість пристрою залежить від кількості оперативної пам'яті: мінімальна версія з 1 Гб обійдеться у 35 доларів, середня з 2 Гб – 45 доларів, а максимальна з 4 Гб – 55 доларів.

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Джерело: raspberrypi
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