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Романтична вечеря з несподіваним гостем здивувала Twitter

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Кумедний хом'як розвеселив Twitter - фото 1
Кумедний хом'як розвеселив Twitter

Користувачів мережі підкорило відео трапези з неочікуваним пухнастим гостем, яке стрімко набирає популярність. А як ви проводите вечір?

Користувач з ніком misslaneym у соцмережі Twitter поділився відео ідеального вечора п'ятниці, яке за короткий час зібрало понад 17 тисяч переглядів. А все тому, що "п'ятничне побачення" відбувалось за участю незвичайного гостя – маленького хом'ячка. Домашній улюбленець не лише сидить за маленьким столиком, а й аристократично поїдає свою їжу.

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Коментатори одразу ж почали ділитись історіями про своїх тваринок, наголосивши, що навряд чи їхні пухнастики спромоглись так спокійно та чарівно їсти разом з ними. Тому не дивно, що допис зібрав понад 300 ретвітів та більш як тисячу коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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