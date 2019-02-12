Рома – Порту: коли і де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами Рома – Порт відбудеться у вівторок, 12 лютого. Дізнайтеся, коли і на якому каналі дивитися гру, щоб вболівати за свого фаворита!

Ліга чемпіонів УЄФА в 2019 році стартує матчами 1/8 фіналу. Уже 12 лютого відбудеться два топові поєдинки, серед яких – Рома vs Порту. До вашої уваги анонс запеклої гри!

Рома – Порту

Дата: 12.02.2019

12.02.2019 Коли: 22:00

22:00 На якому каналі: Футбол 2

Футбол 2 Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv

на сайті OLL.tv Прогноз і ставки букмекерів: 2.12 – 3.84

Поєдинок пройде на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Цікаво, що суддею матчу став Данні Маккелі – той самий арбітр, який у матчі минулого розіграшу Ліги чемпіонів між Барселоною і Ромою на Камп Ноу не призначив два чисті пенальті у ворота господарів поля.

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Roma vs Porto

Протягом зимового трансферного вікна Рома зберегла свій склад і тренера, попри доволі нестабільні виступи та розгромні поразки в Кубку Італії. Натомість справи в Порту дещо кращі: команда утримує лідерство в своєму чемпіонаті, при цьому "дракони" не програвали з 7 жовтня 2018.

Цікаво, що Порту жодного разу не програвав Ромі в турнірах УЄФА: у чотирьох матчах було дві перемоги і дві нічиї. Востаннє команди грали в кваліфікації Ліги чемпіонів 16/17 і тоді португальці вийшли в груповий етап (3:0, 1:1).

У матчі 12 лютого букмекери оцінюють шанси клубів приблизно однаково, однак більше вірять все ж у перемогу "вовків". Ставки на успіх Роми становлять 2.12, коефіцієнт на тріумф Порту – 3.84, а нічия оцінюється у 3.48. Що стосується шансів обох команд перемогти в ЛЧ, то вони вкрай малі порівняно з іншими та оцінені однаковим коефіцієнтом 90.

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