Rolls-Royce запускає соціальну мережу "для обраних"

Понад два роки тому компанія Rolls-Royce випустила додаток Whispers для невеликої групи своїх клієнтів. Тепер вона переросла у повноцінну соціальну мережу. Щоправда, вона доступна лише обраним.

Після закритого тестування ексклюзивна соціальна мережа Whispers отримала схвалення користувачів і почала набирати обертів, а про переваги й умови членства в ній стало відомо всім охочим. Як виявилося, стати учасником закритого клубу значно складніше, ніж зареєструватися в фейсбуці, до прикладу.

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Додаток доступний винятково власникам автомобілів Rolls-Royce 2003 року випуску і новішим у Великобританії, Європі, на Близькому Сході і в США. Rolls-Royce стверджує, що її клієнти – успішні промисловці, рок-зірки, державні діячі та члени королівської родини – мають багато спільного. Це підприємці, філантропи, колекціонери, меценати і шукачі пригод.

Додаток використовується для надання ексклюзивного доступу до спортивних, модних, художніх, музичних заходів і розкішних подорожей по всьому світу. І що, на думку компанії, особливо важливо, – користувачі закритої соціальної мережі отримують ексклюзивні попередні огляди нових продуктів і сервісів Rolls-Royce ще до того, як вони стануть надбанням громадськості.

Крім того, Whispers пропонує користувачам можливість спілкування не тільки з іншими власниками преміальних автомобілів, але і з генеральним директором Rolls-Royce, а також членами ради директорів автовиробника. Це дозволяє їм ділитися з компанією своїми ідеями і діловими пропозиціями.

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