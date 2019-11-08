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Rolls-Royce випустив розкішну версію кросовера для багатіїв
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Компанія Rolls-Royce презентував найшикарнішу версію свого нового паркетника Cullinan, який отримав назву Black Badge. Що стало відмінною рисою версії для багатіїв, дивіться нижче.
Британський виробник ще три роки тому представив сімейство розкішних і ультрадорогих автомобілів бренду, які отримали загальну назву Black Badge. Тепер настав час оцінити найепатажніший паркетник сучасності – модель Cullinan.
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Новинка оснащена широким пакетом опцій і аксесуарів. Виробник готовий випустити авто в одному з 44 000 кольорів і відтінках кузова. Для обробки салону також використовується широка панель матеріалів і кольорів.
Однак домінуючим для Cullinan Black Badge стане чорний колір. Навіть знаменита фігурка, яка височить над масивною радіаторною решіткою, затонована в чорний глянець. Авто укомплектоване 22-дюймовими кованими дисками з новим дизайном, які доступні виключно для версії Black Badge Cullinan. Також модель оснащена потужними гальмівними механізмами.
Розкішний інтер'єр декорований лакованими карбоновими панелями, ексклюзивною чорною шкірою з яскравими жовтими вставками. Крім того, стелю з чорної шкіри прикрасили 1344 оптоволоконними лампочками. Вони імітують зоряне небо з падаючими зірками.
У Cullinan повністю алюмінієвий кузов, повнопривідна трансмісія, величезний 6,75-літровий двигун V12 з двома турбінами, форсований до 600 к.с., з максимальним обертовим моментом 900 Нм. Також авто отримало нову вихлопну систему з глибоким басовитим звуком. Вартість новинки поки тримається в секреті.
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