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Агресивний кіт: Jaguar I-Pace отримав "гарячу" версію
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Тюнінг-ательє Lister здалося, що новенький Jaguar I-Pace виглядає надто нудно. Це й стало причиною того, що вони випустили удосконалену версію електромобіля, яка стала значно "гарячішою" за оригінал. Дивіться, що у них вийшло!
Точну цифру в ательє поки не говорять, але заявили, що тепер I-Pace може набрати першу "сотню" за 4 секунди, а це майже на секунду швидше, ніж електрокросовер в заводському варіанті. Не згадують у Lister і можливі зміни в блоці акумуляторів, так що збільшені віддача і динаміка могли позначитися на запасі ходу. Нагадаємо, що зі штатною батареєю кросовер може проїхати на одній зарядці до 480 км.
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З іншого боку, на поліпшенні динаміки не могла не позначитися "дієта", на яку посадили електромобіль в Lister. Кросовер отримав, наприклад, новий карбоновий обвіс, що складається з бамперів, іншого капота, спліттера спереду і спойлера на кришці багажника, а також розширювачів колісних арок і альтернативної решітки радіатора. Крім того, I-Pace забезпечили титановими колісними дисками і вуглекерамічними гальмівними дисками. Стверджується, що кросовер полегшав щонайменше на центнер. А ще йому зменшили дорожній просвіт і переналаштували підвіску. Також для оздоблення інтер'єру пропонується вибір з 60 кольорів шкіри і 200 відтінків прострочки. Є де розгулятися тим, хто мріє про ексклюзивний автомобіль.
Поки Lister SUV-E вважається концептом, але його серійну версію ательє готове буде продавати за 125 000 фунтів, причому тираж виявиться строго обмежений. А ми ж нагадаємо, що в недалекому майбутньому в I-Pace з'явиться і офіційний "гарячий" варіант з позначенням SVR.
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