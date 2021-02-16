На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Lotus показав футуристичний електрокар з майбутнього
-
- 2
Компанія Lotus представила концептуальний електричний спорткар E-R9, заснований на технологіях гіперкара Evija. Проєкт настільки футуристичний, що навряд чи коли-небудь побачить світ. Його основна ідея – показати, якими будуть машини для гонок на витривалість у 2030 році.
Обтічний електрокар створили у дочірній Lotus Engineering як технологічну вітрину досягнень в області електрифікації й аеродинаміки. Розробкою E-R9 займалася команда інженерів, до якої увійшли Річард Хілл, який відповідає в Lotus якраз за аеродинаміку, і Льісс Керр, технічний директор Geely Group Motorsports International.
Це цікаво: Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
Візуалізувати машину взялася команда шеф-дизайнера Lotus Расселла Карра. Абревіатура E-R у назві означає Endurance Racer, а цифра "9" відсилає до сконструйованого Коліном Чапменом Lotus Mark IX.
Частину технологій E-R9 запозичив у дводверки Evija. Спорткар рухається завдяки чотирьом незалежним електромоторам. Джерелом струму служить батарея з просунутою внутрішньою хімією, яка до того ж підтримує "гарячу" заміну.
Серед інших особливостей – кузовні панелі, що змінюють форму, розташовані на дельтоподібному профілі. Вони адаптуються під характер руху і регулюють потоки повітря (зменшують опір або збільшують притиск), причому як в ручному, так і автоматичному режимі.
Вертикальні площини на кормі теж виконують важливу функцію: на високих швидкостях вони допомагають машині міняти напрям, адже на них починають діяти додаткові аеродинамічні сили. За задумом все це виглядатиме як політ на винищувачі. Правда, випробувати E-R9 можна буде не раніше 2030 року. Хоча існує велика ймовірність, що він так і залишиться суто умоглядним проєктом.
Читайте також: Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка
-
16:09Lotus показав футуристичний електрокар з майбутнього
-
15:52Rihanna знялася топлес: гаряче фото барбадоської співачки 18+
-
15:31У мережі показали місто-привид з безліччю покинутих машин: атмосферні фото
-
15:15Що приготувати з сиру, окрім класичних сирників: прості рецепти
-
14:506 ознак того, що пора змінити роботу
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:30Американська гімнастка виконала один з найскладніших стрибків серед чоловіків: відео
-
14:19PocketBook представила нову електронну книгу з великим кольоровим екраном
-
14:10Принц Вільям і Кейт Міддлтон планують четверту дитину
-
13:555 ключових помилок після тренування, які усе псують
-
13:33Воскова фігура Меган Маркл у музеї Сіднея отримала вагітний живіт
-
13:15Археологи розповіли про нові знахідки біля Стоунхенджу
-
12:45Три способи навчитися контролювати свій апетит
-
12:22Пишногруда фітнес-модель завела мережу відвертими фото у бікіні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
-
11:23Найвищий хмарочос на планеті підсвітили синьо-жовтими кольорами на честь України
-
10:52У Lego з'явився конструктор "Зоряної ночі" Ван Гога
-
10:2082-річна бабуся зареєструвала самотнього онука в Tinder
-
09:49В Іспанії випустили чай зі смаками різних сценаріїв апокаліпсису
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
08:50В Антарктиді "зацвів" сніг і став рожевим: фото
-
08:22Науковці виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від оточення
-
07:57Американець придумав оригінальний спосіб застовпити місце на парковці: епічні фото
-
07:32Як виглядає незвичайний салон нового електромобіля Hyundai
-
14:506 ознак того, що пора змінити роботу
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
07:13Яку користь вам приносять різні види кави
- 15 лютого
-
20:20Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)
-
17:20Сіль для моря: дивіться трейлер української емоційної короткометражки про булінг
-
14:50Тест на особистість: виберіть перо на картинці
-
11:25Челендж з простою вправою поламав мережу: на це здатні лише дівчата (відео)
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
08:27Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого
- 14 лютого
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)
-
15:55Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
08:20Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021
- 13 лютого
-
21:51Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)
-
19:22ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:46Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
- 12 лютого
-
21:52Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
-
19:25Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
-
16:22У фільмі та в мультфільмі: як виглядають діснеївські принцеси