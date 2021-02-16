Lotus показав футуристичний електрокар з майбутнього

Компанія Lotus представила концептуальний електричний спорткар E-R9, заснований на технологіях гіперкара Evija. Проєкт настільки футуристичний, що навряд чи коли-небудь побачить світ. Його основна ідея – показати, якими будуть машини для гонок на витривалість у 2030 році.

Обтічний електрокар створили у дочірній Lotus Engineering як технологічну вітрину досягнень в області електрифікації й аеродинаміки. Розробкою E-R9 займалася команда інженерів, до якої увійшли Річард Хілл, який відповідає в Lotus якраз за аеродинаміку, і Льісс Керр, технічний директор Geely Group Motorsports International.

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Візуалізувати машину взялася команда шеф-дизайнера Lotus Расселла Карра. Абревіатура E-R у назві означає Endurance Racer, а цифра "9" відсилає до сконструйованого Коліном Чапменом Lotus Mark IX.

Частину технологій E-R9 запозичив у дводверки Evija. Спорткар рухається завдяки чотирьом незалежним електромоторам. Джерелом струму служить батарея з просунутою внутрішньою хімією, яка до того ж підтримує "гарячу" заміну.

Серед інших особливостей – кузовні панелі, що змінюють форму, розташовані на дельтоподібному профілі. Вони адаптуються під характер руху і регулюють потоки повітря (зменшують опір або збільшують притиск), причому як в ручному, так і автоматичному режимі.

Вертикальні площини на кормі теж виконують важливу функцію: на високих швидкостях вони допомагають машині міняти напрям, адже на них починають діяти додаткові аеродинамічні сили. За задумом все це виглядатиме як політ на винищувачі. Правда, випробувати E-R9 можна буде не раніше 2030 року. Хоча існує велика ймовірність, що він так і залишиться суто умоглядним проєктом.

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