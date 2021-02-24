На аукціон виставили рідкісний Lamborghini Countach: фото

На аукціоні Bring A Trailer з'явився рідкісний Lamborghini Countach LP400 S Series III. Авто – одне з 82 екземплярів, вироблених у 1982 році.

Цей автомобіль у 1982 році придбали на Близькому Сході, потім на початку 90-х він опинився у США. У 1994 році модель конфіскувало Управління по боротьбі з наркотиками, після чого продали його на аукціоні. У нинішнього власника Lamborghini Countach перебуває з 1997 року.

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Від двох інших версій сімейства LP400 S це авто відрізняється збільшеним кліренсом, вужчим кузовом і колесами, а також просторим салоном.

Lamborghini Countach має оновлений двигун. Тепер у нього 4,4-літровий V12, який працює в парі з 5-ступінчастою МКП. Також машині відновили паливну систему і освіжили деякі деталі екстер'єру. Автомобіль має пробіг 65 000 км.

Зараз Lamborghini Countach коштує 233 000 доларів. Торги за нього завершаться сьогодні, 24 лютого 2021 року.

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