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На аукціон виставили рідкісний Lamborghini Countach: фото

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Рідкісний Lamborghini Countach LP400 S Series III - фото 1
Рідкісний Lamborghini Countach LP400 S Series III / bringatrailer

На аукціоні Bring A Trailer з'явився рідкісний Lamborghini Countach LP400 S Series III. Авто – одне з 82 екземплярів, вироблених у 1982 році.

Цей автомобіль у 1982 році придбали на Близькому Сході, потім на початку 90-х він опинився у США. У 1994 році модель конфіскувало Управління по боротьбі з наркотиками, після чого продали його на аукціоні. У нинішнього власника Lamborghini Countach перебуває з 1997 року.

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Від двох інших версій сімейства LP400 S це авто відрізняється збільшеним кліренсом, вужчим кузовом і колесами, а також просторим салоном.

Lamborghini Countach має оновлений двигун. Тепер у нього 4,4-літровий V12, який працює в парі з 5-ступінчастою МКП. Також машині відновили паливну систему і освіжили деякі деталі екстер'єру. Автомобіль має пробіг 65 000 км.

Зараз Lamborghini Countach коштує 233 000 доларів. Торги за нього завершаться сьогодні, 24 лютого 2021 року.

На аукціон виставили рідкісний Lamborghini Countach: фото - фото 448981
На аукціон виставили рідкісний Lamborghini Countach: фото - фото 448978
На аукціон виставили рідкісний Lamborghini Countach: фото - фото 448980
На аукціон виставили рідкісний Lamborghini Countach: фото - фото 448977
На аукціон виставили рідкісний Lamborghini Countach: фото - фото 448979
На аукціон виставили рідкісний Lamborghini Countach: фото - фото 448982

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Джерело: bringatrailer
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